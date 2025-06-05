«Застрелили деда»: Пленный ВСУ рассказал о жестоких приказах украинского командования

В Часовом Яре украинское командование приказывало стрелять по мирному населению за попытки эвакуироваться на сторону РФ. Об этом рассказал пленный украинский солдат Юрий Сосна.

«Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ. — Прим. Life.ru) сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...», — уточнил пленный в беседе с РИА «Новости».