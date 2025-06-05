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5 июня, 06:43

«Застрелили деда»: Пленный ВСУ рассказал о жестоких приказах украинского командования

Пленный ВСУ: Командиры приказывали стрелять в мирных жителей, уходивших к РФ

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

В Часовом Яре украинское командование приказывало стрелять по мирному населению за попытки эвакуироваться на сторону РФ. Об этом рассказал пленный украинский солдат Юрий Сосна.

«Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ. — Прим. Life.ru) сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...»,уточнил пленный в беседе с РИА «Новости».

Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ
Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ

Ранее и глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр резервные силы. По словам политика, в городе продолжаются ожесточённые бои.

Мария Любицкая
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