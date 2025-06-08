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8 июня, 10:46

«Это ужасно!» Голландская активистка назвала преступлением отказ Киева забрать тела своих солдат

Голландская журналистка ден Энде: Отказ Киева забрать тела солдат — преступление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде после увиденного ею рефрижератора с телами украинских военнослужащих резко осудила отказ Киева забрать погибших. Активистка назвала это преступлением властей Украины против народа.

Соня ван ден Энде отметила, что вместе с коллегами из других европейских стран старается донести реальную картину происходящего до западной аудитории. По её словам, в Нидерландах всё чаще звучат вопросы о целесообразности поддержки нынешнего руководства Украины.

«Мы уже знали, что в Киеве преступный режим, и происходящее это подтверждает… Как можно так поступать с семьями?», — возмущается прибывшая на место передачи тел активистка.

Журналистка подчеркнула, что многие западные СМИ готовы показать материалы о ситуации с невостребованными телами и открыто говорить о нежелании украинской стороны их забирать.

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Напомним, что недавно Украина решила перенести сроки приёма тел убитых солдат ВСУ и обмена военнопленными. Журналисты были в шоке, увидев фуры, наполненные трупами в пакетах, которые РФ привезла к назначенному месту, а пленные требуют от Киева ускорить процесс их возвращения домой.

Владимир Озеров
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