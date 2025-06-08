«Это ужасно!» Голландская активистка назвала преступлением отказ Киева забрать тела своих солдат
Голландская журналистка ден Энде: Отказ Киева забрать тела солдат — преступление
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Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде после увиденного ею рефрижератора с телами украинских военнослужащих резко осудила отказ Киева забрать погибших. Активистка назвала это преступлением властей Украины против народа.
Соня ван ден Энде отметила, что вместе с коллегами из других европейских стран старается донести реальную картину происходящего до западной аудитории. По её словам, в Нидерландах всё чаще звучат вопросы о целесообразности поддержки нынешнего руководства Украины.
«Мы уже знали, что в Киеве преступный режим, и происходящее это подтверждает… Как можно так поступать с семьями?», — возмущается прибывшая на место передачи тел активистка.
Журналистка подчеркнула, что многие западные СМИ готовы показать материалы о ситуации с невостребованными телами и открыто говорить о нежелании украинской стороны их забирать.
Напомним, что недавно Украина решила перенести сроки приёма тел убитых солдат ВСУ и обмена военнопленными. Журналисты были в шоке, увидев фуры, наполненные трупами в пакетах, которые РФ привезла к назначенному месту, а пленные требуют от Киева ускорить процесс их возвращения домой.