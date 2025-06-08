Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде после увиденного ею рефрижератора с телами украинских военнослужащих резко осудила отказ Киева забрать погибших. Активистка назвала это преступлением властей Украины против народа.

Соня ван ден Энде отметила, что вместе с коллегами из других европейских стран старается донести реальную картину происходящего до западной аудитории. По её словам, в Нидерландах всё чаще звучат вопросы о целесообразности поддержки нынешнего руководства Украины.

«Мы уже знали, что в Киеве преступный режим, и происходящее это подтверждает… Как можно так поступать с семьями?», — возмущается прибывшая на место передачи тел активистка.