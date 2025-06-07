«Не хотят нас забирать»: Пленные ВСУшники обратились к Зеленскому после срыва обмена

Группа украинских военнопленных записала обращение к Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Кадры с ними опубликовал телеканал «Россия 24».

«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трёх месяцев, и нас обменяют», — сказал один из украинских военных.