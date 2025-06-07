«Не хотят нас забирать»: Пленные ВСУшники обратились к Зеленскому после срыва обмена
Украинские военные попросили Зеленского ускорить обмен пленными
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Группа украинских военнопленных записала обращение к Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Кадры с ними опубликовал телеканал «Россия 24».
«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трёх месяцев, и нас обменяют», — сказал один из украинских военных.
Несколько военнопленных выразили обеспокоенность неопределённостью своего положения, заявив, что находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы. Они признались, что не понимают позиции украинских властей по этому вопросу и подчеркнули своё искреннее желание вернуться домой к родным и близким.
Ранее Life.ru рассказывал, что мёртвых военных киевский режим забирать тоже не захотел. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинцы не явились на встречу. Представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла им проклятья на поколения вперёд. А помощник президента Владимир Мединский напомнил, что сегодня православный праздник, в который принято чтить память погибших, но, видимо, для Киева это чуждо.