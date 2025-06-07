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7 июня, 18:04

«Это уже за гранью»: Захарова пригрозила Киеву проклятием на поколения вперёд

Захарова: Киевские власти будут прокляты, если не заберут тела погибших бойцов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Если украинские власти не позаботятся о возвращении тел погибших солдат, то они будут прокляты на поколения вперёд. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперёд! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ритуалы и традиции, связанные с похоронами, уникальны для каждой культуры. При этом она выразила недоумение по поводу отказа от своих умерших, заявив, что ей такое неизвестно.
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Напомним, что Киев в одностороннем порядке отложил запланированный обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинская сторона отказалась их принять, не отправив делегатов и пропустив встречу. В результате, рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт.

Милена Скрипальщикова
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