«Это уже за гранью»: Захарова пригрозила Киеву проклятием на поколения вперёд

Если украинские власти не позаботятся о возвращении тел погибших солдат, то они будут прокляты на поколения вперёд. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» .

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперёд! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — отметила Захарова.