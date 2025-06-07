В Сети появились списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев

В рамках согласованных процедур по обмену телами погибших российская сторона готова была передать Киеву останки военнослужащих ВСУ, однако украинские представители не прибыли в назначенное место. Родственники погибших до сих пор ждут возможности похоронить своих близких. Данные о некоторых из этих военных, которых отказалась забирать собственная страна, оказались в Сети. Список опубликовал журналист и колумнист Life.ru Александр Роджерс. В нём указаны ФИО (и способ идентификации) погибшего, номер мешка с телом (останками) и место гибели.