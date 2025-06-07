В Сети появились списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев
Журналист Роджерс обнародовал списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев
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В рамках согласованных процедур по обмену телами погибших российская сторона готова была передать Киеву останки военнослужащих ВСУ, однако украинские представители не прибыли в назначенное место. Родственники погибших до сих пор ждут возможности похоронить своих близких. Данные о некоторых из этих военных, которых отказалась забирать собственная страна, оказались в Сети. Список опубликовал журналист и колумнист Life.ru Александр Роджерс. В нём указаны ФИО (и способ идентификации) погибшего, номер мешка с телом (останками) и место гибели.
«Если есть возможность передать на ту сторону, пусть семьи узнают судьбы своих родных», — отметил Роджерс.
- Престаш Александр Орестович 09.03.1983 в/б, паспорт, права №151 г. Курск
- Солодкий Роман Васильевич 23.11.1980 уд.офицера №182 г. Курск
- Протопов Александр Сергеевич 01.10.1988 id-паспорт №183 г. Курск
- Зарицкий Владимир Павлович банковская карта №201 г. Курск
- Трипко Юрий Александрович 03.04.1983 в/б №202 г. Курск
- Кобелецкий Юрий Юрьевич 01.02.1975 в/б №221 г. Курск
- Белов Борис Иванович 12.02.1975 в/б №460 г. Курск
- Проценко Лев Владимирович 06.03.1983 в/б №461 г. Курск
- Легкий Василий Михайлович 08.05.1974 id-паспорт №462 г. Курск
- Панкевич Игорь Михайлович 03.04.1982 id-паспорт №531 г. Курск
- Слончинский Александр Александрович 03.08.2001 л/н №532 г. Курск
- Лелюк Сергей Петрович Л/Н 2726810832 №900 г. Курск
- Чуменко Михаил Владимирович 04.07.1989 Л/Н 3269203313 №904 г. Курск
- Н.М. предположительно Абдрахманов Азамат Фазулович 07.12.1980 №691 ЛНР, н.п. Берховка
- Н.М. предположительно Табакар Иван Романович №693 ЛНР, н.п. Берховка
- Холич Андрей Ярославович 04.07.1999 (паспорт) №702 ЛНР, н.п. Берховка
- Ясьялов Михаил Валерьевич 02.12.1987 (паспорт нечитабельный) №703 ЛНР, н.п. Берховка
- Скабаро Игорь Иванович 23.10.1988 (военный билет) №704 ЛНР, н.п. Берховка
- Рак В.С. 13.01.1991 (именной жетон) №705 ЛНР, н.п. Берховка
- Мартиненко Александр Александрович Л/Н 12960910012 №706 ЛНР, н.п. Берховка
- Дмитренко Александр Михайлович Л/Н именной №707 ЛНР, н.п. Берховка
- Бахтин Анатолий Васильевич 19.0.1981 Л/Н именной №708 ЛНР, н.п. Берховка
- Кибак Мирча Георгиевич Л/Н именной №710 ЛНР, н.п. Берховка
- Запорожец Дмитрий Павлович 01.07.1985 (военный билет) №711 ЛНР, н.п. Берховка
- Вдовиченко Андрей Валерьевич 19.01.1975 (военный билет) №713 ЛНР, н.п. Берховка
- Авдеев Дмитрий Николаевич 16.09.1992 Л/Н 3386216178 №719 ЛНР, н.п. Берховка
- Романов Евгений 28.11.1984 Л/Н именной №1163 ДНР, н.п. Авдеевка
- Шумар Сергей Викторович 08.10.1995 (паспорт, военный билет) №789 ДНР, н.п. Андреевка
- Шацкий Тарас Степанович Л/Н 3034106716 №851 ДНР, н.п. Андреевка
- Садурский Виктор Леонидович (убд) №341 ДНР, н.п. Андреевка
- Омельчук Вячеслав Демьянович 29.11.1975 (паспорт, военный билет) №674 ДНР, н.п. Андреевка
- Козлов Сергей Михайлович 10.05.1999 (военный билет, права) №891 ДНР, н.п. Андреевка
- Фадеев Дмитрий Владимирович 27.07.1984 в/б №1209 ДНР, н.п. Андреевка
- Айхерт Мариан Александрович 17.11.1979 (паспорт) №754 ДНР. н.п. Покровское
- Макушненко Владислав Л/Н 3166111072 №344 ДНР, н.п. Покровское
- Н.М. Г-139053 (жетон) №853 ДНР, н.п. Покровское
- Ильченко Владислав Сергеевич 14.11.1995 АВ-123609 (именной жетон) №854 ДНР, н.п. Покровское
- Семененко Сергей Анатольевич 11.04.1981 Л/Н 2968604778 №855 ДНР, н.п. Покровское
- Викоброда Любомир Васильевич 19.07.1979 загран. паспорт №1169 ДНР, н.п. Покровское
- Бабак Александр Валерьевич 20.07.1973 (паспорт) №739 ДНР, н.п. Покровское
- Жевлев Дмитрий Александрович 02.10.1998 Г-141208 л/н именной №1174 ДНР, н.п. Покровское
- Петронюк Владимир Григорьевич 02.10.1973 паспорт №1089 ДНР, н.п. Покровское
- Малицький Руслан Павлович Л/Н 2984801497 именной №1162 ДНР, н.п. Покровск
- Кузьмин Сергей Викторович 30.07.1987 паспорт №1161 ДНР, н.п. Покровск
- Рабада Степан Петрович 02.01.1975 (паспорт) №766 ДНР, н.п. Покровск
- Прокопец Олег Михайлович 22.01.1988 (паспорт, военный билет, права) №856 ДНР, н.п. Марьинка
- Хлибык Василий Васильевич 29.12.1979 в/ч 3202 (именной жетон) №910 г. Воронеж
- Янчук Анатолий Владимирович (именной жетон) №911 Запорожская обл., н.п. Работино
- Позняк Андрей Петрович 13.02.1990 Л/Н 3291611693 №923 ДНР, н.п. Дальнее
- Кулинич Андрей Васильевич 04.04.1974 (загран паспорт, военный билет) №934 ДНР
- Пузырев Павел Александрович 17.02.1988 Л/Н 3218915218 (именной жетон) №935 ДНР, н.п. Липовое
- Синак Николай Иванович 14.05.1978 Л/Н 2862309090 №954 ДНР, н.п. Новогродовка
- Шевчук Василий Владимирович 1973 №961 ДНР, н.п. Новогродовка
- Мороз Вадим Васильевич 28.05.1966 (паспорт, права) №968 ДНР, н.п. Новогродовка
- Лобода Вячеслав Андреевич 16.03.1977 (паспорт, военный билет, права) №969 ДНР, н.п. Новогродовка
- Перепелица Виталий Николаевич Л/Н 2881215077 (именной жетон) №985 ДНР, н.п. Веселое
- Поляруш Артур Валентинович л/н 3408212276 №1012 ДНР, н.п. Веселое
- Хмельниский Игорь Иванович 30.04.1973 в/б, паспорт №994 ДНР, н.п. Селидово
- Василенко Владимир Васильевич 05.08.1977 в/б №1000 ДНР, н.п. Селидово
- Дацышин Василий Михайлович 01.05.1970 №1022 ДНР, н.п. Селидово
- Посталатий Вадим Васильевич 09.12.2001 в/б №1026 ДНР, н.п. Петровка
- Кушнир Андрей Владимирович 24.11.1986 паспорт №1036 ДНР, н.п. Клещеевка
- Олейник Игорь Сергеевич карточка №1041 ДНР, н.п. Клещеевка
- Косолапов Виталий Леонидович 10.03.1978 в/б №1058 ДНР, н.п. Клещеевка
- Н.М. предположительно Семенюк №950 ДНР, н.п. Клещеевка
- Головач Александр Николаевич 22.03.1970 (именной жетон) №963 ДНР, н.п. Клещеевка
- Макажанов Ринат Аскарович 27.07.1987 Г-174068 в/б л/н именной №1146 ДНР, н.п. Клещеевка
- Харченко Алексей Викторович 30.08.1972 Л/Н номер именной №1106 ДНР, н.п. Клещеевка
- Зацепа Сергей Игоревич 08.05.1982 в/б №1142 ДНР, н.п. Клещеевка
- Тарасюк Николай Сергеевич 25.05.2002 (именной жетон) №970 ДНР, н.п. Клещеевка
- Лысенко Юрий Валентинович 31.08.1985 Л/Н именной №1118 ДНР, н.п. Клещеевка
- Деревьянчук Дмитрий Дмитриевич 14.11.1968 л/н именной №1062 ДНР, н.п. Часов Яр
- Одажиу Валерий Викторович 29.08.1980 л/н именной №1144 ДНР, н.п. Часов Яр
- Максименко Владимир Николаевич 20.05.1972 Л/Н именной №1101 ДНР, н.п. Прогрес
- Гречка Вломир Петрович Л/Н 2661717235 №1110 ДНР, н.п. Прогрес
- Клименко Владимир Михайлович 01.03.1978 Л/Н именной №1116 ДНР, н.п. Прогрес
- Черный Олег Владимирович 01.08.1988 (военный билет, права) №943 ДНР, н.п. Прогрес
- Ратушний Александр Николаевич 19.03.1971 Л/Н именной №1105 ДНР, н.п. Новоалександровка
- Лукьянчук Сергей Николаевич справка №1137 ДНР, н.п. Волчье
- Скрипник Алексей Анатольевич 16.07.1983 (права) №971 ДНР, н.п. Бахмут
- Хоменко Виктор Александрович 07.11.1972 л/н именной №1049 ДНР, н.п. Бахмут
- Курило Андрей Богданович 06.12.1987 id-паспорт №1040 ДНР, н.п. Бахмут
- Курочкин Игорь Сергеевич 26.03.1997 (паспорт) №956 ДНР, н.п. Бахмут
- Канарский Сергей Анатольевич л/н 2976606776 №1135 ДНР, н.п. Бахмут
- Обвинцев Виталий Евгеньевич 18.11.1984 л/н именной №1143 ДНР, н.п. Бахмут
- Нагорный Сергей 03.01.1973 л/н 2666611590 №1176 ДНР, н.п. Бахмут
- Гавра Владимир Васильевич 10.03.1967 л/н 2454015054 №1187 ДНР, н.п. Бахмут
- Лимоня Олег Михайлович 17.05.1987 (военный билет) №942 ДНР, н.п. Бахмут
- Кравчук Степан 20.11.1989 Л/Н 3283109458 №1150 ДНР, н.п. Соледар
- Талагаев Андрей Владимирович л/н 2716704751 №1186 ДНР, н.п. Терны
- Стадник Александр Петрович 07.06.1985 в/б №1188 ДНР, н.п. Селидово
- Донцов Максим Иванович 16.07.1980 паспорт, в/б №1192 ДНР, н.п. Селидово
- Бондарь Юрий Анатольевич 22.11.1975 паспорт №1196 ДНР, н.п. Селидово
- Павлушко Александр Николаевич 21.09.1985 в/б №1198 ДНР, н.п. Селидово
- Филимонов Александр Геннадьевич 29.12.1974 в/б паспорт №1201 ДНР, н.п. Благодатное
- Н.М. Зингер №1206 ДНР, н.п. Сверловск
- Н.М. Антоненко №1207 ДНР, н.п. Красное
Напомним, что Киев в одностороннем порядке отложил запланированный обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинская сторона отказалась их принять, не отправив делегатов и пропустив встречу. В результате, рефрижераторы с телами остались стоять в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт.