Директор Русско-Арабского культурного центра в Петербурге и представитель телеканала Al Mayadeen Шеайто Мусалам посетил место, где Киев должен был забрать 6000 тел погибших солдат ВСУ. Он поражён тем, что украинская сторона всё ещё отказывается принимать останки своих солдат.

Мусалам выразил недоумение: почему Киев не желает вернуть тела погибших их семьям. Он считает это свидетельством настоящего отношения украинских властей к собственным гражданам. Кроме того, он обвинил руководство Украины в разжигании конфликтов и искажении исторических фактов. По его мнению, такие действия лишь усугубляют страдания народа.