«Очень странно!» Арабский журналист обрушился на Киев после осмотра фур с телами солдат ВСУ
Представитель телеканала Al Mayadeen Мусаллам: Киев показал лицо, сорвав обмен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Директор Русско-Арабского культурного центра в Петербурге и представитель телеканала Al Mayadeen Шеайто Мусалам посетил место, где Киев должен был забрать 6000 тел погибших солдат ВСУ. Он поражён тем, что украинская сторона всё ещё отказывается принимать останки своих солдат.
Мусалам выразил недоумение: почему Киев не желает вернуть тела погибших их семьям. Он считает это свидетельством настоящего отношения украинских властей к собственным гражданам. Кроме того, он обвинил руководство Украины в разжигании конфликтов и искажении исторических фактов. По его мнению, такие действия лишь усугубляют страдания народа.
«Это очень странно, что они не хотят принять тела и передать их родителям и родственникам военных», — считает Мусалам.
Напомним, что Украина неожиданно объявила о переносе сроков приёма тел погибших солдат и обмена военнопленными. Такое решение раскритиковали пленённые украинские солдаты, потребовавшие ускорить процесс их возвращения. В Киеве, вероятнее всего, над такими заявлениями просто посмеялись. Недавно РФ доставила первую партию тел убитых бойцов ВСУ к месту обмена.