«Многие опознаны»: Генерал сообщил о 1212 военных ВСУ, чьи тела больше суток не забирает Киев
Генерал Зорин: Первая партия из 1212 тел военных ВСУ доставлена в район обмена
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Российская сторона выполнила первые договорённости, достигнутые в Стамбуле 2 июня, и доставила в зону обмена с Украиной первую партию тел 1212 погибших военнослужащих. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«Это первая партия, это первая часть. Это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — отметил он.
Транспортировка тел проходит согласно согласованному между сторонами графику.
Напомним, что ранее Украина внезапно перенесла сроки приёма тел убитых военных и обмена военнопленными. Разумеется, это не понравилось самим украинским солдатам, находящимся в плену, в связи с чем они потребовали ускорить процесс их возвращения. С трудом верится, что Киеву не наплевать, но в Минобороны до сих пор ждут ответа.