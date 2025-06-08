Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 08:43

«Многие опознаны»: Генерал сообщил о 1212 военных ВСУ, чьи тела больше суток не забирает Киев

Генерал Зорин: Первая партия из 1212 тел военных ВСУ доставлена в район обмена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российская сторона выполнила первые договорённости, достигнутые в Стамбуле 2 июня, и доставила в зону обмена с Украиной первую партию тел 1212 погибших военнослужащих. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Это первая партия, это первая часть. Это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — отметил он.

Транспортировка тел проходит согласно согласованному между сторонами графику.

«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ

Напомним, что ранее Украина внезапно перенесла сроки приёма тел убитых военных и обмена военнопленными. Разумеется, это не понравилось самим украинским солдатам, находящимся в плену, в связи с чем они потребовали ускорить процесс их возвращения. С трудом верится, что Киеву не наплевать, но в Минобороны до сих пор ждут ответа.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar