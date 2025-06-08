«Многие опознаны»: Генерал сообщил о 1212 военных ВСУ, чьи тела больше суток не забирает Киев

Российская сторона выполнила первые договорённости, достигнутые в Стамбуле 2 июня, и доставила в зону обмена с Украиной первую партию тел 1212 погибших военнослужащих. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Это первая партия, это первая часть. Это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — отметил он.