Новости СВО. Освобождена Заря, Армия России наступает в Днепропетровской области, Украину ждёт ещё один удар за аэродромы, 9 июня Армия России наступает у Яблоновки, раскрыты преступления ВСУ в Курской области, в США ожидают ракетного удара по верхушке Украины — дайджест Life.ru. 8 июня, 21:07 Российские военные поражают позиции ВСУ у Яблоновки на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 9 июня

Министерство обороны подтвердило освобождение села Заря. Оно находится между Константиновкой и Красноармейском (Покровском). Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что в занятом населённом пункте находилась большая группировка противника, попавшая в окружение. По его словам, группировка войск «Юг» выравнивает фронт, чтобы начать наступление на Константиновку.

Севернее Зари наши войска ведут бои за Яблоновку. Предварительно, под контролем уже большая часть села. Этот населённый пункт лежит на дороге, ведущей к Константиновке.

Карта СВО на 9 июня 2025 года. Подразделениями «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

Днепропетровская область, 9 июня

Российская армия вошла на территорию Днепропетровской области. Сделали это бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии. Важно сказать, что в первые дни СВО этого сделать не получилось.

— Успеху наших сил предшествовало освобождение от украинских формирований ряда населённых пунктов на западе ДНР и обрыв логистических цепочек в ближнем тылу противника, ведущих к государственной границе, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Граница Днепропетровской области на данный момент является и государственной границей. Случилось этого после того, как ДНР и Запорожская область вошли в состав России в 2022 году.

Исходя из того, что наступление на участке, где ВС РФ зашли в Днепропетровскую область, продолжается, уже в ближайшее время под контроль России могут перейти Дачное, Филия, Новопавловка.

Карта СВО на 9 июня 2025 года. Российская армия продвигается в Яблоновке на Покровском / Константиновском направлении. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 9 июня

В Курской области российские войска продолжают держать оборону Тёткино. Сообщается, что здесь украинские боевики хотят дойти до реки Сейм и зайти с фланга к нашей группировке, наступающей в Сумской области.

Продолжают вскрываться военные преступления ВСУ, совершённые в период оккупации ряда населённых пунктов Курской области. Глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова рассказала, что никто из жителей села Русское Поречное не дожил до освобождения.

Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Сколько на Украине дезертиров

Как минимум 90 тысяч уголовных дел возбуждено на Украине с начала года по статьям, связанным с дезертирством или самовольным оставлением части. Больше всего — в мае, а меньше — в марте. Интересно, что это можно привязать к успехам российских войск. Например, если в марте ВСУ ещё держали участок Курской области и, возможно, вэсэушники были воодушевлены, то уже в апреле и мае они отступали и, вероятно, на фоне падения морального духа решили бежать из киевских подразделений.

В общей сложности с начала боевых действий и до 1 июня 2025 года общее число дезертиров может составлять 213 722 человека.

Россия готовит удар по СБУ

Reuters сообщает, что Россия ещё не ответила на атаку на аэродромы, а значит, Киеву стоит ждать новые удары. Источники издания утверждают, что будут они через несколько дней. Среди целей могут быть правительственные учреждения. Есть версия, что российские ракеты поразят Службу безопасности Украины. В США считают, что удары будут наноситься как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сама дала повод нанести удар по ней.

— Они дали Путину повод войти и разбомбить их к чёртовой матери, — сказал американский лидер.

Авторы Даниил Черных