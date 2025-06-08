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8 июня, 11:44

Минобороны показало видео поднятия российского флага над освобождённой Зарёй

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

В освобождённом посёлке Заря в Донецкой Народной Республике водрузили российский флаг, его установили на одном из зданий солдаты 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск ВС РФ. Кадрами делится Минобороны РФ, а также публикует интервью с командиром штурмового отряда с позывным Искандер, участвовавшего в освобождении населённого пункта.

Заря в ДНР перешла под контроль РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сложность заключалась в том, что Заря является хорошим укреплённым пунктом, который был заблаговременно подготовлен противником, что влечёт за собой блиндажи, укрытия, перекрытые щели, огневые точки», — отметил военнослужащий РФ.

По его словам, на освобождение посёлка были брошены наши штурмовики, артиллерийские расчёты, танковые подразделения, а дроны осуществляли поддержку с воздуха. Командир добавил, что ВСУ по-прежнему бросают на передовую новобранцев, чья подготовка оставляет желать лучшего, а бойцы элитных подразделений находятся позади, прикрываясь ими как живым щитом. Военный РФ отметил, что при освобождении Зари уничтожено огромное количество личного состава противника и вражеской техники.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под свой контроль посёлок Заря в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него украинских боевиков. Командование ВС РФ отметило, что в рядах ВСУ царят деморализация и паника из-за быстро продвижения наших войск в ДНР.

Татьяна Миссуми
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