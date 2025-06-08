Минобороны показало видео поднятия российского флага над освобождённой Зарёй

В освобождённом посёлке Заря в Донецкой Народной Республике водрузили российский флаг, его установили на одном из зданий солдаты 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск ВС РФ. Кадрами делится Минобороны РФ, а также публикует интервью с командиром штурмового отряда с позывным Искандер, участвовавшего в освобождении населённого пункта.

Заря в ДНР перешла под контроль РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сложность заключалась в том, что Заря является хорошим укреплённым пунктом, который был заблаговременно подготовлен противником, что влечёт за собой блиндажи, укрытия, перекрытые щели, огневые точки», — отметил военнослужащий РФ.