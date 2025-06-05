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Регион
5 июня, 14:34
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«Никто не выжил»: В Курской области сообщили о гибели всех жителей села время оккупации ВСУ

Жаданова: В результате оккупации Русского Поречного ВСУ все жители погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова заявила о трагической судьбе села Русское Поречное в Курской области. По её словам, никто из местных жителей не выжил после оккупации украинскими военными. Это заявление прозвучало на международном онлайн-телемосте, посвящённом освобождению региона.

«В общей сложности из села Русское Поречное не выжил ни один человек», — сказала Жаданова.

Обнародованы данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ
Обнародованы данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ

Ранее власти Курской области выражали обеспокоенность судьбой 576 жителей приграничья, о местонахождении которых ничего не известно. При этом изначально в списке пропавших без вести числилось 2287 человек.

Наталья Демьянова
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