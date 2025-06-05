«Никто не выжил»: В Курской области сообщили о гибели всех жителей села время оккупации ВСУ

Глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова заявила о трагической судьбе села Русское Поречное в Курской области. По её словам, никто из местных жителей не выжил после оккупации украинскими военными. Это заявление прозвучало на международном онлайн-телемосте, посвящённом освобождению региона.

«В общей сложности из села Русское Поречное не выжил ни один человек», — сказала Жаданова.