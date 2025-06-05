Местонахождение свыше 570 жителей курского приграничья до сих пор неизвестно
Хинштейн: Неизвестным остаётся нахождение 576 жителей курского приграничья
Разрушенный дом. Обложка © Freepik
До сих пор остаётся неустановленным местонахождение свыше 570 жителей курского приграничья. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчёте о результатах деятельности правительства области за 2024 год.
«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — сказал он.
А ранее Life.ru писал, что жителей Курской области, которых удалось вызволить из украинского плена, экстренно передали на госпитализацию. Россияне получили ранения, а их психика пошатнулась. Также уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Киев продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области.