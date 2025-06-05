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Регион
5 июня, 08:50

Местонахождение свыше 570 жителей курского приграничья до сих пор неизвестно

Хинштейн: Неизвестным остаётся нахождение 576 жителей курского приграничья

Разрушенный дом. Обложка © Freepik

Разрушенный дом. Обложка © Freepik

До сих пор остаётся неустановленным местонахождение свыше 570 жителей курского приграничья. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчёте о результатах деятельности правительства области за 2024 год.

«К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — сказал он.

Обнародованы данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ
Обнародованы данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ

А ранее Life.ru писал, что жителей Курской области, которых удалось вызволить из украинского плена, экстренно передали на госпитализацию. Россияне получили ранения, а их психика пошатнулась. Также уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Киев продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области.

Мария Любицкая
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