«Не были подготовлены»: В Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами ВСУ
Нардеп Безуглая: ВСУ отступают в Сумской области из-за плохой подготовки
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Быстрый отход украинских подразделений в Сумской области может быть связан с недостаточной готовностью оборонительных позиций. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, командование ВСУ и власти, возможно, пытаются скрыть проблемы в организации обороны данного направления.
«Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — сказала она.
Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. А накануне Минобороны РФ накануне официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе считают, что российские военные уже нанесли стратегический удар по Украине, а утрата региона станет поворотным моментом в СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ.