«Не были подготовлены»: В Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами ВСУ

Быстрый отход украинских подразделений в Сумской области может быть связан с недостаточной готовностью оборонительных позиций. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, командование ВСУ и власти, возможно, пытаются скрыть проблемы в организации обороны данного направления.

«Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — сказала она.