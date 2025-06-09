В Минобороны подтвердили «удар возмездия» по аэродрому ВСУ в Ровненской области

В Министерстве обороны подтвердили факт российской атаки по аэродрому ВСУ, расположенному в районе города Дубно Ровненской области. В ведомстве отметили , что ударить по объекту наши парни смогли с помощью высокоточного оружия, включая БПЛА.

В ведомстве также объяснили, что подобные атаки в сторону Незалежной являются ответными ударами на совершённые киевским режимом террористические атаки по военным аэродромам. Также стало известно, что удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА были нанесены по предприятиям, задействованным в производстве вооружения и военной техники, включая цеха сборки ударных БПЛА, а также по складам, где хранились боеприпасы, вооружение и военная техника украинской армии.