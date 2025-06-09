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Регион
9 июня, 10:50

В Минобороны подтвердили «удар возмездия» по аэродрому ВСУ в Ровненской области

Минобороны доложило об ударе высокоточным оружием по аэродрому с самолётами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В Министерстве обороны подтвердили факт российской атаки по аэродрому ВСУ, расположенному в районе города Дубно Ровненской области. В ведомстве отметили, что ударить по объекту наши парни смогли с помощью высокоточного оружия, включая БПЛА.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолётов тактической авиации ВСУ в районе н. п. Дубно Ровненской области», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также объяснили, что подобные атаки в сторону Незалежной являются ответными ударами на совершённые киевским режимом террористические атаки по военным аэродромам. Также стало известно, что удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА были нанесены по предприятиям, задействованным в производстве вооружения и военной техники, включая цеха сборки ударных БПЛА, а также по складам, где хранились боеприпасы, вооружение и военная техника украинской армии.

«‎Одна из крупнейших атак»: В ВСУ раскрыли главную мишень российского «удара возмездия»
«‎Одна из крупнейших атак»: В ВСУ раскрыли главную мишень российского «удара возмездия»

Напомним, что российская армия возобновила нанесение массированных ударов с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. В частности, атаке дронов подверглась Ровенская область, включая районы городов Ровно и Дубно. Сообщается также о поражении крупной нефтебазы. Удары ВС РФ вызвали объявление воздушной тревоги по всей территории Украины, однако это не помешало продолжению атак.

Наталья Афонина
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