Военкор опубликовал видео водружения российского флага над Ступочками в ДНР

Российские военные водрузили флаг РФ над селом Ступочки, расположенным к югу от Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Передовые подразделения 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» в ходе интенсивных боёв освободили населённый пункт, сообщил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Российские войска захватили Ступочки .© Telegram / Kotsnews

«Ступочки – село в Константиновском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 80 человек. Расположено на трассе Т0504 в 5 километрах южнее Часова Яра и в 6 километрах восточнее Константиновки», — поясняет Коц.

Для выхода на восточные окраины города российским войскам необходимо взять контроль над Предтечино, добавил военкор.

«Одновременно к Константиновке пробиваются с юго-запада со стороны Новооленовки по трассе Н20, с юга — со стороны Романовки и с юго-востока – со стороны Торецка (Дзержинска) по трассе Т0516. Этот город — ключ к Дружковке, а та, в свою очередь, открывает путь на славянско-краматорскую агломерацию», — пишет Коц.