Армия России за несколько суток продвинулась на 1 км в районе Часова Яра
Марочко: ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российские военные смогли продвинуться в районе города Часов Яр на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Также наши бойцы прошли дальше и в самом городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Западнее Григоровки и посёлка Калиново Артёмовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 км и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города», — написал он.
Кроме того, Вооружённые силы РФ выбили украинских солдат из села Ступочки Краматорского района. Сейчас наши парни активно продолжают зачищать прилегающую территорию.
Ранее Life.ru рассказал, что российские войска смогли взять под контроль населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Первая территория была освобождена благодаря группировке войск «Север», а вторая — бойцам из группировки «Восток». Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны страны.