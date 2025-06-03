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Регион
3 июня, 06:04

Армия России за несколько суток продвинулась на 1 км в районе Часова Яра

Марочко: ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра и в самом городе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные смогли продвинуться в районе города Часов Яр на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Также наши бойцы прошли дальше и в самом городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Западнее Григоровки и посёлка Калиново Артёмовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 км и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города», — написал он.

Кроме того, Вооружённые силы РФ выбили украинских солдат из села Ступочки Краматорского района. Сейчас наши парни активно продолжают зачищать прилегающую территорию.

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Ранее Life.ru рассказал, что российские войска смогли взять под контроль населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Первая территория была освобождена благодаря группировке войск «Север», а вторая — бойцам из группировки «Восток». Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны страны.

Наталья Афонина
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