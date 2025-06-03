Армия России за несколько суток продвинулась на 1 км в районе Часова Яра

Российские военные смогли продвинуться в районе города Часов Яр на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Также наши бойцы прошли дальше и в самом городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Западнее Григоровки и посёлка Калиново Артёмовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до 1 км и взяли под контроль ряд лесонасаждений. В самом Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города», — написал он.

Кроме того, Вооружённые силы РФ выбили украинских солдат из села Ступочки Краматорского района. Сейчас наши парни активно продолжают зачищать прилегающую территорию.