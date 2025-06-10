«Солнцепёк» оставил пепелище на месте укреплённых позиций ВСУ у Новопавловки
ВС РФ нанесли удар из «Солнцепёка» по формированиям ВСУ у Новопавловки в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K
Украинские позиции в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике накрыло залпом из «Солнцепёка». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Работа «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России
Около 11 снарядов прилетело по укреплённым позициям, которые занимали украинские солдаты. Вряд ли после такого кто-то уцелел.
Раннее В Харьковской области российская армия скинула полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 на место дислокации украинских войск. На видео хорошо виден огромный столб дыма высотой с 15-этажный дом, который оставил после себя снаряд.