«Солнцепёк» оставил пепелище на месте укреплённых позиций ВСУ у Новопавловки

Украинские позиции в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике накрыло залпом из «Солнцепёка». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Работа «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России

Около 11 снарядов прилетело по укреплённым позициям, которые занимали украинские солдаты. Вряд ли после такого кто-то уцелел.