ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 09:08

«Солнцепёк» оставил пепелище на месте укреплённых позиций ВСУ у Новопавловки

ВС РФ нанесли удар из «Солнцепёка» по формированиям ВСУ у Новопавловки в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Украинские позиции в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике накрыло залпом из «Солнцепёка». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Работа «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России

Около 11 снарядов прилетело по укреплённым позициям, которые занимали украинские солдаты. Вряд ли после такого кто-то уцелел.

Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на логово ВСУ, «‎ядерный гриб» попал на видео
Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на логово ВСУ, «‎ядерный гриб» попал на видео

Раннее В Харьковской области российская армия скинула полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 на место дислокации украинских войск. На видео хорошо виден огромный столб дыма высотой с 15-этажный дом, который оставил после себя снаряд.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar