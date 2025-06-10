Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на логово ВСУ, «‎ядерный гриб» попал на видео

В Харьковской области на Богуславском направлении продолжаются активные действия российской авиации. Воздушно-космические силы РФ наносят точечные удары по скоплениям личного состава и техники украинских формирований. Об этом сообщает проект «Оперативный простор».

Удар ФАБ-1500. Видео © Проект «Оперативный простор»

В частности, на восточной окраине населённого пункта Боровая был нанесён мощный утренний удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ. По имеющимся данным, для поражения цели была использована авиабомба ФАБ-1500.

За последние сутки в этом районе противник понёс значительные потери: до 55 военнослужащих ВСУ ликвидированы. Также ВС РФ вывели из строя две миномётные установки и два транспортных средства.