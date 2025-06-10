Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на логово ВСУ, «ядерный гриб» попал на видео
ВС РФ сбросили ФАБ-1500 на пункт временной дислокации ВСУ в районе Боровой
Обложка © Проект «Оперативный простор»
В Харьковской области на Богуславском направлении продолжаются активные действия российской авиации. Воздушно-космические силы РФ наносят точечные удары по скоплениям личного состава и техники украинских формирований. Об этом сообщает проект «Оперативный простор».
Удар ФАБ-1500. Видео © Проект «Оперативный простор»
В частности, на восточной окраине населённого пункта Боровая был нанесён мощный утренний удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ. По имеющимся данным, для поражения цели была использована авиабомба ФАБ-1500.
За последние сутки в этом районе противник понёс значительные потери: до 55 военнослужащих ВСУ ликвидированы. Также ВС РФ вывели из строя две миномётные установки и два транспортных средства.
Ранее российские Вооружённые силы опробовали новую тактику для прорыва противовоздушной обороны в Харьковской области. За полтора часа по Харькову было нанесено около 40 ударов. Мэр города заявил, что это была мощнейшая атака за всё время спецоперации.