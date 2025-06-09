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Регион
9 июня, 15:38

«Берут в клещи»: Военный эксперт раскрыл новые точки активности Армии РФ в зоне СВО

Военный аналитик Матюшин: ВС России берут Красноармейск в клещи

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отступать в Днепропетровской области, что позволило подразделениям ВС России занять позиции без серьёзных боестолкновений. Об этом рассказал военный аналитик и бывший офицер ДНР Александр Матюшин.

Эксперт предположил, что дальнейшее развитие ситуации на фронте может напомнить происходящее в Харьковской области: наступление проходит там, где противник слаб, а при серьёзном сопротивлении — приостанавливается. По его словам, основные силы в настоящее время сосредоточены на Донецком направлении, именно там продолжаются интенсивные бои.

«Также идут активные бои непосредственно как раз на Покровском направлении, где наши бойцы берут в клещи сам [Красноармейск], [украинское название] Покровск», — указал аналитик в беседе с «Царьградом».

Эксперт добавил, что одной из задач ВС РФ является перекрытие транспортной артерии между Покровском и Константиновкой, чтобы сформировать два котла и выйти к перечисленным населённым пунктам с флангов. По словам Матюшина, операция в Днепропетровской области будет нацелена на разрушение логистических маршрутов ВСУ в Донбассе. Также эксперт выразил мнение, что ВС РФ не будут продвигаться вглубь региона.

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Напомним, что Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе говорят, что российские военные уже нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты считают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.

Дарья Нарыкова
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