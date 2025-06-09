Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отступать в Днепропетровской области, что позволило подразделениям ВС России занять позиции без серьёзных боестолкновений. Об этом рассказал военный аналитик и бывший офицер ДНР Александр Матюшин.

Эксперт предположил, что дальнейшее развитие ситуации на фронте может напомнить происходящее в Харьковской области: наступление проходит там, где противник слаб, а при серьёзном сопротивлении — приостанавливается. По его словам, основные силы в настоящее время сосредоточены на Донецком направлении, именно там продолжаются интенсивные бои.

«Также идут активные бои непосредственно как раз на Покровском направлении, где наши бойцы берут в клещи сам [Красноармейск], [украинское название] Покровск», — указал аналитик в беседе с «Царьградом».