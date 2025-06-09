«Бросок на юг»: Полковник объяснил, какие возможности есть у ВС РФ после захода в Днепропетровскую область

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область говорит о том, что есть приказ об установлении буферной зоны для новых регионов, которые вошли в состав России. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это говорит о том, что мы наконец-то вышвырнули агрессора со своей территории, мы ведём боевые действия на его территории, сегодня уже не мы обороняемся, а мы наступаем по всему фронту. Для Киева потеря Днепропетровской области — это усугубление его, в первую очередь, внешнеполитической ситуации, потому что западные кураторы задают неудобные вопросы», — рассказал эксперт, отметив, что для российских военных это возможность выхода на оперативный простор, где комфортная территория для ведения боевых действий.