«Бросок на юг»: Полковник объяснил, какие возможности есть у ВС РФ после захода в Днепропетровскую область
Полковник Матвийчук: ВС РФ создают буферную зону в Днепропетровской области
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Заход ВС РФ в Днепропетровскую область говорит о том, что есть приказ об установлении буферной зоны для новых регионов, которые вошли в состав России. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Это говорит о том, что мы наконец-то вышвырнули агрессора со своей территории, мы ведём боевые действия на его территории, сегодня уже не мы обороняемся, а мы наступаем по всему фронту. Для Киева потеря Днепропетровской области — это усугубление его, в первую очередь, внешнеполитической ситуации, потому что западные кураторы задают неудобные вопросы», — рассказал эксперт, отметив, что для российских военных это возможность выхода на оперативный простор, где комфортная территория для ведения боевых действий.
Я думаю, наши дальнейшие задачи — это взять под контроль Сумы, взять под контроль Днепропетровск, взять под контроль территории Черниговской области, установить буферную зону, и, наверное, там будет планироваться бросок на южные регионы, такие как Одесса, Николаев.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Напомним, Минобороны РФ официально подтвердило заход наших ребят в Днепропетровскую область. На Западе говорят, что российские военные уже нанесли символический и стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом для Киева. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ.