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Регион
10 июня, 11:42

Украинский дрон-камикадзе атаковал кафе под Белгородом вслед за заправкой, есть раненые

Украинский дрон кафе «Вкусная планета» под Белгородом, пострадали два человека

Обложка © Телеграм / Жесть Белгород

Обложка © Телеграм / Жесть Белгород

Украинский дрон-камикадзе атаковал кафе «Вкусная планета» в Белгородской области, атака пришлась на посёлок Пролетарский.

Внутри заведения во время удара находились люди, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Mash. Атака произошла в 13:30 по московскому времени.

Появилось видео с разрушенной заправкой в Белгороде после смертельной атаки БПЛА
Появилось видео с разрушенной заправкой в Белгороде после смертельной атаки БПЛА

Напомним, что это уже второй налёт за день на регион. До этого киевская сторона атаковала заправку в Белгороде. Здание полностью разрушилось, погибла местная жительница. Сейчас на месте работают оперативные службы и самооборона. Всех пострадавших уже госпитализировали в городскую больницу №2, ситуация находится на контроле у губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Наталья Афонина
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