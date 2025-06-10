Украинский дрон-камикадзе атаковал кафе под Белгородом вслед за заправкой, есть раненые

Внутри заведения во время удара находились люди, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Mash. Атака произошла в 13:30 по московскому времени.

Напомним, что это уже второй налёт за день на регион. До этого киевская сторона атаковала заправку в Белгороде. Здание полностью разрушилось, погибла местная жительница. Сейчас на месте работают оперативные службы и самооборона. Всех пострадавших уже госпитализировали в городскую больницу №2, ситуация находится на контроле у губернатора региона Вячеслава Гладкова.