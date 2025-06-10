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10 июня, 11:34

Появилось видео с разрушенной заправкой в Белгороде после смертельной атаки БПЛА

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Заправка полностью обрушилась в Белгороде из-за украинской атаки, беспилотник попал в здание. В результате происшествия погиб один человек — местная жительница, ещё четыре человека получили различные ранения. Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место.

Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

«Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...», — написал он.

Сразу после трагедии троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести бригады скорой помощи госпитализировали в городскую больницу №2. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В Белгороде сейчас действует угроза удара второго украинского беспилотного летательного аппарата. На месте обрушения работают только оперативные службы и самооборона, Специалисты перекрывают движение и продолжают разбирать завалы.

ВСУ взорвали бензовоз и повредили трактор на трассе под Белгородом
ВСУ взорвали бензовоз и повредили трактор на трассе под Белгородом

Ранее стало известно, что в Белгороде в результате очередной украинской атаки пострадал 8-летний мальчик. Ребёнок был госпитализирован в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. В больницу малыша привезла бабушка. Мальчишка пострадал из-за падения обломков, ему оказали необходимую помощь.

Наталья Афонина
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