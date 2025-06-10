Появилось видео с разрушенной заправкой в Белгороде после смертельной атаки БПЛА

Заправка полностью обрушилась в Белгороде из-за украинской атаки, беспилотник попал в здание. В результате происшествия погиб один человек — местная жительница, ещё четыре человека получили различные ранения. Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место.

Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

«Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...», — написал он.

Сразу после трагедии троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести бригады скорой помощи госпитализировали в городскую больницу №2. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В Белгороде сейчас действует угроза удара второго украинского беспилотного летательного аппарата. На месте обрушения работают только оперативные службы и самооборона, Специалисты перекрывают движение и продолжают разбирать завалы.