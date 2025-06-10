Гладков: В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадал 8-летний ребёнок

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район беспилотниками. В результате атаки пострадал 8-летний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик», — написал он в своём телеграм-канале.

Ребёнок находился с бабушкой, которая немедленно привезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате инцидента в нескольких местах произошло возгорание сухой растительности. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги, предотвращая дальнейшее распространение огня.