Над Курском прогремело не менее пяти взрывов

Украинский дрон упал на школьный двор в Курске. Всего над городом было слышно не менее пяти взрывов, сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что после полуночи 10 июня слышали звук пролёта БПЛА. После чего беспилотник внезапно пикировал прямо на школьный двор. К счастью, в момент удара людей на территории не было.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала. Предварительно, в регионе работает система противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы. Официальная информация не поступала.