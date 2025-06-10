Над Курском прогремело не менее пяти взрывов
SHOT: Украинский беспилотник упал на школьный двор в Курске
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Украинский дрон упал на школьный двор в Курске. Всего над городом было слышно не менее пяти взрывов, сообщает SHOT.
Местные жители рассказали, что после полуночи 10 июня слышали звук пролёта БПЛА. После чего беспилотник внезапно пикировал прямо на школьный двор. К счастью, в момент удара людей на территории не было.
По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что после падения детонация не последовала. Предварительно, в регионе работает система противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы. Официальная информация не поступала.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за два часа над регионами России было сбито 76 украинских дронов. Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей.