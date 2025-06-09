ВСУ пытаются атаковать Брянскую область беспилотниками

Около восьми взрывов прогремели в небе над Брянском вечером 9 июня. По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские БПЛА. Работает система противовоздушной обороны, сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что серию громких взрывов над Брянском было слышно после 22:00. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки и дым. Предположительно, сработала система ПВО по вражеским БПЛА.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытку атаковать территорию Брянской области. Он напомнил, что снимать и выкладывать работу ПВО нельзя, а также попросил соблюдать необходимые меры безопасности.