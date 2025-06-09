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Регион
9 июня, 19:37

ВСУ пытаются атаковать Брянскую область беспилотниками

SHOT: Около восьми взрывов прогремело над Брянском, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Около восьми взрывов прогремели в небе над Брянском вечером 9 июня. По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские БПЛА. Работает система противовоздушной обороны, сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что серию громких взрывов над Брянском было слышно после 22:00. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки и дым. Предположительно, сработала система ПВО по вражеским БПЛА.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытку атаковать территорию Брянской области. Он напомнил, что снимать и выкладывать работу ПВО нельзя, а также попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

«Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую диспетчерскую службу», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 9 июня Вооружённые силы Украины атаковали город Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории предприятия АО «ВНИИР» упали два беспилотных летательных аппарата. Генштаб ВСУ позднее взял на себя ответственность за атаку на завод.

Лия Мурадьян
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