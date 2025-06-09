1200 км в полёте: Найдено место запуска украинских БПЛА с 5 кг пластита по Чувашии

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита. По данным Telegram-канала SHOT, дроны типа «Лютый» были запущены из Днепропетровской и Полтавской областей Украины, где располагается центр запуска и управления БПЛА ВСУ.