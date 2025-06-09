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9 июня, 07:50

1200 км в полёте: Найдено место запуска украинских БПЛА с 5 кг пластита по Чувашии

SHOT: ВСУ запустили дроны в Чувашию из Днепропетровской и Полтавской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита. По данным Telegram-канала SHOT, дроны типа «Лютый» были запущены из Днепропетровской и Полтавской областей Украины, где располагается центр запуска и управления БПЛА ВСУ.

Последняя партия дронов, направленная на территорию России, была сбита именно над Чувашией. Дальность полёта беспилотников составила около 1200 км.

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Напомним, что в ночь на 9 июня Чебоксары подверглись атаке украинских дронов. Сообщается о работе системы ПВО и более шести взрывах, которые слышали местные жители. В сети появилось видео момента атаки, в которой, предположительно, использовались дроны типа «Лютый».

Наталья Афонина
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