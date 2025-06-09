ВСУ атаковали Чувашию — над столицей виден густой чёрный дым

Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов, которая напугала местных жителей. Как сообщил SHOT, в небе над городом были замечены как минимум два дрона, после чего раздались громкие хлопки и поднялся густой чёрный дым.