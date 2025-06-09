ВСУ атаковали Чувашию — над столицей виден густой чёрный дым
SHOT: В Чебоксарах прогремели несколько взрывов
Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов, которая напугала местных жителей. Как сообщил SHOT, в небе над городом были замечены как минимум два дрона, после чего раздались громкие хлопки и поднялся густой чёрный дым.
Чебоксары. Видео © SHOT
По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают как минимум о шести взрывах. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Украинские беспилотники также пытаются атаковать Тамбовскую область. Местные жители рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.
Обложка © SHOT