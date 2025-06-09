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Регион
9 июня, 00:55
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ВСУ атаковали Чувашию — над столицей виден густой чёрный дым

SHOT: В Чебоксарах прогремели несколько взрывов

Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов, которая напугала местных жителей. Как сообщил SHOT, в небе над городом были замечены как минимум два дрона, после чего раздались громкие хлопки и поднялся густой чёрный дым.

Чебоксары. Видео © SHOT

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают как минимум о шести взрывах. Официального подтверждения информации пока не поступало.

В небе над Воронежской областью сработала система ПВО
В небе над Воронежской областью сработала система ПВО

Украинские беспилотники также пытаются атаковать Тамбовскую область. Местные жители рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.

Обложка © SHOT

Юния Ларсон
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