В небе над Воронежской областью сработала система ПВО

Серия взрывов прогремела в Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы над Борисоглебском. Видео © SHOT

По словам местных жителей, было слышно не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.