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Регион
8 июня, 23:22

В небе над Воронежской областью сработала система ПВО

SHOT: Минимум восемь взрывов прогремело в Воронежской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела в Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы над Борисоглебском. Видео © SHOT

По словам местных жителей, было слышно не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье
Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье

Напомним, что вечером 8 июня в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что одним из пострадавших оказался сотрудник администрации Красной Яруги. Кроме того, в результате налёта пострадали три легковых автомобиля.

Лия Мурадьян
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