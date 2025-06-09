В небе над Воронежской областью сработала система ПВО
SHOT: Минимум восемь взрывов прогремело в Воронежской области
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Серия взрывов прогремела в Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. Об этом сообщает SHOT.
Взрывы над Борисоглебском. Видео © SHOT
По словам местных жителей, было слышно не менее восьми взрывов и стрельбу над Борисоглебском около 10 минут назад. Предварительно, в небе слышно жужжание от беспилотников. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, что вечером 8 июня в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что одним из пострадавших оказался сотрудник администрации Красной Яруги. Кроме того, в результате налёта пострадали три легковых автомобиля.