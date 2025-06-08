В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя

В посёлке Красная Яруга Белгородской области два мирных жителя, включая сотрудника администрации, получили ранения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Одного из них в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию», — написал Гладков.

Второй пострадавший, являющийся сотрудником администрации, самостоятельно обратился за помощью. Он получил осколочные ранения головы и шеи. В настоящее время проводится его обследование для определения дальнейшей схемы лечения.

Кроме того, в результате налёта пострадали три легковых автомобиля, добавил губернатор.