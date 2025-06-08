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8 июня, 19:43

В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя

Гладков: Двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В посёлке Красная Яруга Белгородской области два мирных жителя, включая сотрудника администрации, получили ранения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Одного из них в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию»,написал Гладков.

Второй пострадавший, являющийся сотрудником администрации, самостоятельно обратился за помощью. Он получил осколочные ранения головы и шеи. В настоящее время проводится его обследование для определения дальнейшей схемы лечения.

Кроме того, в результате налёта пострадали три легковых автомобиля, добавил губернатор.

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Напомним, что днём в Белгородской области при атаке на Никольское пострадали пять человек. Среди пострадавших — два бойца территориальной обороны и один военнослужащий подразделения «Орлан». В результате взрыва произошло возгорание легкового автомобиля, которое оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчёты. Четыре других транспортных средства получили повреждения от разлетевшихся осколков.

Лия Мурадьян
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