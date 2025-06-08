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Регион
8 июня, 12:35

В ходе ночного налёта дронов ВСУ на Подмосковье пострадала пенсионерка

Воробьёв: За ночь в Подмосковье были уничтожены 10 БПЛА ВСУ, ранена пенсионерка

Последствия падения БПЛА в Подмосковье. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Последствия падения БПЛА в Подмосковье. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В ночь с 23:00 до 09:00 в Подмосковье силами ПВО было перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионе. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в Раменском городском округе, где сбитый БПЛА упал на территорию СНТ «Малиновка», повредив три садовых дома. В результате 75-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Беспилотники были уничтожены над различными районами области:

  • В Домодедово (западнее аэропорта);
  • Подольском (у деревни Лучинское);
  • Истре (село Ершово и деревня Чесноково) — здесь повреждён жилой дом;
  • Рузе (деревня Никольское);
  • Одинцове (СНТ «Светлана» и поселок Николина Гора);
  • Можайске (село Семёновское);
  • Наро-Фоминске (СНТ «Березка»).

Экстренные службы оперативно прибыли на все места падений. По предварительным данным, кроме случая в Раменском, пострадавших среди мирного населения нет, критическая инфраструктура не затронута. Власти региона и силовые структуры продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности жителей Подмосковья.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских дронов по парковке у магазина в Белгородской области. По словам губернатора, пострадали пять человек.

Юрий Лысенко
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