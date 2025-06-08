В ходе ночного налёта дронов ВСУ на Подмосковье пострадала пенсионерка
Воробьёв: За ночь в Подмосковье были уничтожены 10 БПЛА ВСУ, ранена пенсионерка
Последствия падения БПЛА в Подмосковье. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
В ночь с 23:00 до 09:00 в Подмосковье силами ПВО было перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионе. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в Раменском городском округе, где сбитый БПЛА упал на территорию СНТ «Малиновка», повредив три садовых дома. В результате 75-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Беспилотники были уничтожены над различными районами области:
- В Домодедово (западнее аэропорта);
- Подольском (у деревни Лучинское);
- Истре (село Ершово и деревня Чесноково) — здесь повреждён жилой дом;
- Рузе (деревня Никольское);
- Одинцове (СНТ «Светлана» и поселок Николина Гора);
- Можайске (село Семёновское);
- Наро-Фоминске (СНТ «Березка»).
Экстренные службы оперативно прибыли на все места падений. По предварительным данным, кроме случая в Раменском, пострадавших среди мирного населения нет, критическая инфраструктура не затронута. Власти региона и силовые структуры продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности жителей Подмосковья.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских дронов по парковке у магазина в Белгородской области. По словам губернатора, пострадали пять человек.