В ходе ночного налёта дронов ВСУ на Подмосковье пострадала пенсионерка

В ночь с 23:00 до 09:00 в Подмосковье силами ПВО было перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионе. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в Раменском городском округе, где сбитый БПЛА упал на территорию СНТ «Малиновка», повредив три садовых дома. В результате 75-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Беспилотники были уничтожены над различными районами области:

В Домодедово (западнее аэропорта);

Подольском (у деревни Лучинское);

Истре (село Ершово и деревня Чесноково) — здесь повреждён жилой дом;

Рузе (деревня Никольское);

Одинцове (СНТ «Светлана» и поселок Николина Гора);

Можайске (село Семёновское);

Наро-Фоминске (СНТ «Березка»).

Экстренные службы оперативно прибыли на все места падений. По предварительным данным, кроме случая в Раменском, пострадавших среди мирного населения нет, критическая инфраструктура не затронута. Власти региона и силовые структуры продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности жителей Подмосковья.