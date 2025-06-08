ВСУ нанесли двойной удар по парковке в Белгородском районе, пятеро пострадали
Гладков: 5 человек пострадали при атаке ВСУ на Никольское Белгородской области
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В селе Никольское Белгородского района произошло два последовательных удара украинских беспилотников по парковке коммерческого объекта. В результате атаки пострадали пять человек, включая двух бойцов территориальной обороны и одного военнослужащего подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Последствия удара по селу Никольское в Белгородской области. Видео © SHOT
«Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 г. Белгорода», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
Губернатор отметил, что в результате взрыва произошло возгорание легкового автомобиля, которое оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчёты. Четыре других транспортных средства получили повреждения от разлетевшихся осколков. Также пострадало здание — осколками повреждены кровля, фасад и окна.
Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб при ударе по Никольскому.
Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 11 населённых пунктов в регионе. В результате обстрела были ранены четыре человека. Сегодня силы киевского режима подорвали FPV-дроном грузовик вместе с водителем на трассе под Белгородом.