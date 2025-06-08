Дроны ВСУ атаковали магазин в Белгородской области, погиб мирный житель

Украинские беспилотники атаковали гражданский объект в Белгородской области. По предварительным данным, в результате удара по парковке у магазина в селе Никольское погиб один человек, ещё один получил ранения, видео с места трагедии публикует SHOT. На месте работают экстренные службы, включая пожарные расчёты.

Последствия удара по селу Никольское в Белгородской области. Видео © SHOT

Сообщают о минимум двух попаданиях дронов ВСУ. В результате атаки повреждены несколько припаркованных автомобилей. В настоящее время местные жители укрываются в здании супермаркета, так как сохраняется угроза повторного налёта. Власти предупреждают население о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к месту происшествия.