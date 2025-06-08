Дроны ВСУ атаковали магазин в Белгородской области, погиб мирный житель
SHOT: Один человек погиб при ударе дронов ВСУ по селу Никольское под Белгородом
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Украинские беспилотники атаковали гражданский объект в Белгородской области. По предварительным данным, в результате удара по парковке у магазина в селе Никольское погиб один человек, ещё один получил ранения, видео с места трагедии публикует SHOT. На месте работают экстренные службы, включая пожарные расчёты.
Последствия удара по селу Никольское в Белгородской области. Видео © SHOT
Сообщают о минимум двух попаданиях дронов ВСУ. В результате атаки повреждены несколько припаркованных автомобилей. В настоящее время местные жители укрываются в здании супермаркета, так как сохраняется угроза повторного налёта. Власти предупреждают население о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к месту происшествия.
Ранее стало известно о другом ударе дрона ВСУ в Белгородской области — БПЛА атаковал грузовик. Пострадал водитель, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и много осколочных ранений.