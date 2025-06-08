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Регион
8 июня, 06:55

ВСУ подорвали FPV-дроном грузовик вместе с водителем на трассе под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области FPV-дроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

В Белгородской области украинский FPV-дрон врезался в грузовик, в результате чего был ранен шофёр. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — написал глава области.

Водитель грузовика был доставлен в участковую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями. Когда врачи окажут ему первую помощь, пострадавшего перенаправят в городскую больницу №2 г. Белгорода.

ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор. Момент попал на видео
ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор. Момент попал на видео

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что украинская армия атаковала 11 населённых пунктов в регионе. В результате обстрела были ранены четыре человека. Одна из пострадавших получила травмы, когда её отбросило взрывной волной.

Владимир Озеров
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