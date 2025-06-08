ВСУ подорвали FPV-дроном грузовик вместе с водителем на трассе под Белгородом

В Белгородской области украинский FPV-дрон врезался в грузовик, в результате чего был ранен шофёр. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — написал глава области.

Водитель грузовика был доставлен в участковую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями. Когда врачи окажут ему первую помощь, пострадавшего перенаправят в городскую больницу №2 г. Белгорода.