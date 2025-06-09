Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье

В городе Запорожье, оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ), прогремели взрывы и выстрелы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы», — отметил Рогов в своих социальных сетях.

Он добавил, что в городе работает система ПВО ВСУ, размещённая среди плотной жилой застройки, которую противник использует как живой щит. Жителей призывают проявлять бдительность, оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.