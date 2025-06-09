Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье
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В городе Запорожье, оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ), прогремели взрывы и выстрелы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы», — отметил Рогов в своих социальных сетях.
Он добавил, что в городе работает система ПВО ВСУ, размещённая среди плотной жилой застройки, которую противник использует как живой щит. Жителей призывают проявлять бдительность, оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.
Напомним, накануне вечером, 8 июня, в Белгородской области в результате атаки ВСУ ранения получили два мирных жителя. Один из них находится в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями. Второй пострадавший, являющийся сотрудником администрации, самостоятельно обратился за помощью. Он получил осколочные ранения головы и шеи.