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Регион
8 июня, 21:48

Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

В городе Запорожье, оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ), прогремели взрывы и выстрелы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы», — отметил Рогов в своих социальных сетях.

Он добавил, что в городе работает система ПВО ВСУ, размещённая среди плотной жилой застройки, которую противник использует как живой щит. Жителей призывают проявлять бдительность, оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

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Напомним, накануне вечером, 8 июня, в Белгородской области в результате атаки ВСУ ранения получили два мирных жителя. Один из них находится в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями. Второй пострадавший, являющийся сотрудником администрации, самостоятельно обратился за помощью. Он получил осколочные ранения головы и шеи.

Лия Мурадьян
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