Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 23:59

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область

SHOT: ВСУ пытаются атаковать БПЛА Тамбовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область. По предварительным данным, в небе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Тамбовская область. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской и Тамбовской областях. Угроза беспилотников также распространяется на территорию Мордовии.

Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье
Рогов: Взрывы и выстрелы гремят в оккупированном ВСУ городе Запорожье

Ранее об атаке беспилотников ВСУ сообщили жители Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar