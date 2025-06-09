Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область
SHOT: ВСУ пытаются атаковать БПЛА Тамбовскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область. По предварительным данным, в небе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.
Тамбовская область. Видео © SHOT
Местные жители рассказали, что жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской и Тамбовской областях. Угроза беспилотников также распространяется на территорию Мордовии.
Ранее об атаке беспилотников ВСУ сообщили жители Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов, работает ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.