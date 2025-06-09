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9 июня, 01:07

ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый»

SHOT: Момент атаки украинского БПЛА по Чебоксарам попал на видео

БПЛА в Чебоксарах. Обложка © SHOT

БПЛА в Чебоксарах. Обложка © SHOT

Момент атаки Вооружённых сил Украины на Чебоксары (Республика Чувашия) попал на видео. Город атаковали дронами типа «Лютый», сообщает SHOT.

БПЛА в Чебоксарах. Видео © SHOT

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

В небе над Воронежской областью сработала система ПВО
В небе над Воронежской областью сработала система ПВО

До этого в городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области прогремела серия взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось. Кроме этого о налёте БПЛА сообщали и жители Тамбовской области.

Лия Мурадьян
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