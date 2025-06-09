ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый»
SHOT: Момент атаки украинского БПЛА по Чебоксарам попал на видео
БПЛА в Чебоксарах. Обложка © SHOT
Момент атаки Вооружённых сил Украины на Чебоксары (Республика Чувашия) попал на видео. Город атаковали дронами типа «Лютый», сообщает SHOT.
БПЛА в Чебоксарах. Видео © SHOT
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
До этого в городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области прогремела серия взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО. О последствиях на земле не сообщалось. Кроме этого о налёте БПЛА сообщали и жители Тамбовской области.