В Нижегородской области сработала система ПВО
SHOT: Взрывы слышны в городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области прогремела серия взрывов. По данным SHOT, было зафиксировано не менее пяти громких звуков. По предварительной информации, сработала система ПВО.
В Нижегородской области работает ПВО. Обложка © SHOT
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Ранее серию взрывов слышали жители Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.