Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 00:44

В Нижегородской области сработала система ПВО

SHOT: Взрывы слышны в городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В городах Выкса и Саваслейки Нижегородской области прогремела серия взрывов. По данным SHOT, было зафиксировано не менее пяти громких звуков. По предварительной информации, сработала система ПВО.

В Нижегородской области работает ПВО. Обложка © SHOT

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область
Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область

Ранее серию взрывов слышали жители Воронежской области. Над Борисоглебском зафиксировано не менее восьми взрывов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar