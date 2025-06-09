Один из украинских дронов был сбит системой ПВО на подлёте к Чебоксарам
SHOT: Минимум три дрона типа «Лютый» атаковали Чебоксары
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Столицу Чувашской Республики атаковали минимум три беспилотника типа «Лютый». Один из них сбили силы противовоздушной обороны на подлёте к Чебоксарам, сообщает SHOT.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, украинские дроны атаковали Чебоксары этим утром, 9 июня. В небе над городом были замечены беспилотники, после чего раздались громкие хлопки и поднялся густой чёрный дым. Пролёт нескольких БПЛА местные жители успели снять на видео. Очевидцы сообщают как минимум о шести взрывах.