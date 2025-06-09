Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за атаку на завод в Чебоксарах

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские дроны атаковали завод электротехники в Чебоксарах, после чего здание охватил пожар. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети Х. Там утверждается, что в цехах якобы выпускались антенны для дронов «Шахед».