Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за атаку на завод в Чебоксарах
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Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские дроны атаковали завод электротехники в Чебоксарах, после чего здание охватил пожар. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети Х. Там утверждается, что в цехах якобы выпускались антенны для дронов «Шахед».
«Подтверждено поражение объекта как минимум двумя БПЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются», — хвастается штаб.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на понедельник Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Предприятие временно остановило свою работу.