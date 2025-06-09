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9 июня, 07:30

Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за атаку на завод в Чебоксарах

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские дроны атаковали завод электротехники в Чебоксарах, после чего здание охватил пожар. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети Х. Там утверждается, что в цехах якобы выпускались антенны для дронов «Шахед».

«Подтверждено поражение объекта как минимум двумя БПЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются», — хвастается штаб.

Один из украинских дронов был сбит системой ПВО на подлёте к Чебоксарам
Один из украинских дронов был сбит системой ПВО на подлёте к Чебоксарам

Ранее Life.ru писал, что в ночь на понедельник Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Предприятие временно остановило свою работу.

Татьяна Миссуми
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