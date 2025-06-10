76 украинских дронов было сбито над регионами России за два часа

В период с 21:50 до 23:55 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. 16 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, ещё 9 — над Крымом. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей, ещё один дрон был сбит над Воронежской областью.