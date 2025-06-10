ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 21:45

76 украинских дронов было сбито над регионами России за два часа

Минобороны РФ: За два часа силы ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 21:50 до 23:55 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. 16 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, ещё 9 — над Крымом. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей, ещё один дрон был сбит над Воронежской областью.

В России озвучили горькую правду для Киева после атаки ВСУ по Чебоксарам
В России озвучили горькую правду для Киева после атаки ВСУ по Чебоксарам

А в ночь на 9 июня Вооружённые силы Украины атаковали город Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории предприятия АО «ВНИИР» упали два беспилотных летательных аппарата. В связи с инцидентом было принято решение о временной приостановке производственного процесса для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Белгородская область
  • Крым, Республика
  • Орловская область
  • Калужская область
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar