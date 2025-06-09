В России озвучили горькую правду для Киева после атаки ВСУ по Чебоксарам

Киев не нанёс огромного ущерба России из-за атаки БПЛА ВСУ по заводу в Чебоксарах. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, стратегически важная продукция никогда не выпускается на одном заводе, а распределяется между несколькими.

«Никогда на одном заводе такую важную продукцию не выпускают. От одного дрона завод не мог быть разрушен», — подчеркнул специалист в беседе с URA.ru.