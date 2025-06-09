В России озвучили горькую правду для Киева после атаки ВСУ по Чебоксарам
Эксперт Сивков: Атака БПЛА ВСУ на завод в Чебоксарах не нанесла ущерба России
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Киев не нанёс огромного ущерба России из-за атаки БПЛА ВСУ по заводу в Чебоксарах. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, стратегически важная продукция никогда не выпускается на одном заводе, а распределяется между несколькими.
«Никогда на одном заводе такую важную продукцию не выпускают. От одного дрона завод не мог быть разрушен», — подчеркнул специалист в беседе с URA.ru.
Сивков предположил, что на заводе, вероятно, есть незначительные повреждения. Однако они быстро будут восстановлены, отметил эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 9 июня Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Генштаб ВСУ позднее взял на себя ответственность за атаку на завод.