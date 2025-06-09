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Регион
9 июня, 13:47

ВСУ взорвали бензовоз и повредили трактор на трассе под Белгородом

Гладков: ВСУ взорвали бензовоз и повредили трактор в Корочанском районе

Удар ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Удар ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по Корочанскому району Белгородской области, пострадавших нет, но повреждённым оказался транспорт. О последствиях обстрела рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован», — уточняется в тексте.

Второй беспилотник сдетонировал на парковке в районе села Погореловка — повреждён трактор, продолжил чиновник. По его данным, также произошло возгорание сухой травы из-за украинского дрона, огонь уже удалось потушить.

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Накануне сообщалось, что в Курской области дроны ВСУ атаковали Успенский собор в городе Рыльск прямо в День святой Троицы. В момент атаки внутри храма никого не было. Здание получило небольшие повреждения.

Татьяна Миссуми
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