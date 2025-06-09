ВСУ взорвали бензовоз и повредили трактор на трассе под Белгородом

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по Корочанскому району Белгородской области, пострадавших нет, но повреждённым оказался транспорт. О последствиях обстрела рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Корочанский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль с цистерной — пожарными расчётами огонь ликвидирован», — уточняется в тексте.

Второй беспилотник сдетонировал на парковке в районе села Погореловка — повреждён трактор, продолжил чиновник. По его данным, также произошло возгорание сухой травы из-за украинского дрона, огонь уже удалось потушить.