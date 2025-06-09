«‎Давай быстрее!» Камера сняла, как «‎бессмертный» русский боец восстал из клубов дыма после взрыва

На одном из участков фронта в зоне спецоперации зафиксирован невероятный эпизод: российский штурмовик чудом избежал гибели после прямого попадания FPV-дрона. Момент подрыва «‎бессмертного» бойца был запечатлён на видео, которое затем появилось в телеграм-канале военного эксперта Бориса Рожина.

Попадание дрона. Видео © Telegram / Colonelcassad

На кадрах видно, как украинский беспилотник стремительно подлетает к российскому военнослужащему, находящемуся на открытой местности. В следующую секунду происходит яркая вспышка и мощный взрыв, отбрасывающий бойца на землю. После такого редко выживают, но из клубов дыма и были появляется солдат, поднимается и, отряхнувшись, продолжает движение.