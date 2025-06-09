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9 июня, 07:26

«‎Давай быстрее!» Камера сняла, как «‎бессмертный» русский боец восстал из клубов дыма после взрыва

Появилось видео, как российский солдат встал и отряхнулся после удара дрона ВСУ

Обложка © Telegram / Colonelcassad

Обложка © Telegram / Colonelcassad

На одном из участков фронта в зоне спецоперации зафиксирован невероятный эпизод: российский штурмовик чудом избежал гибели после прямого попадания FPV-дрона. Момент подрыва «‎бессмертного» бойца был запечатлён на видео, которое затем появилось в телеграм-канале военного эксперта Бориса Рожина.

Попадание дрона. Видео © Telegram / Colonelcassad

На кадрах видно, как украинский беспилотник стремительно подлетает к российскому военнослужащему, находящемуся на открытой местности. В следующую секунду происходит яркая вспышка и мощный взрыв, отбрасывающий бойца на землю. После такого редко выживают, но из клубов дыма и были появляется солдат, поднимается и, отряхнувшись, продолжает движение.

Ранее герой России Олег Пивоваров рассказал, как выжил после прямого удара беспилотника. Украинский дрон влетел в машину, когда туда садился российский солдат. Следующее его воспоминание — он лежит под аппаратами с множеством трубок.

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Владимир Озеров
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