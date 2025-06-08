Дроны ВСУ атаковали Успенский собор под Курском в День святой Троицы

В Курской области дроны ВСУ 8 июня атаковали Успенский собор в городе Рыльск в День святой Троицы. Об этом сообщает SHOT.

К счастью, в момент атаки внутри храма никого не было. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее ВСУ уже атаковали православные святыни. Так, 3 мая в результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородской области загорелись купола на храме Георгия Победоносца. Прибывшие пожарные смогли быстро локализовать пламя. На следующий день — 4 мая — ВСУ снова ударили по церкви в Белгородской области. На этот раз их целью стал храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори.