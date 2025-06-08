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8 июня, 17:56

Дроны ВСУ атаковали Успенский собор под Курском в День святой Троицы

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Успенский собор в курском Рыльске в День святой Троицы

Последствия атаки ВСУ. Обложка © SHOT

Последствия атаки ВСУ. Обложка © SHOT

В Курской области дроны ВСУ 8 июня атаковали Успенский собор в городе Рыльск в День святой Троицы. Об этом сообщает SHOT.

Дроны ВСУ атаковали Успенский собор под Курском. Видео © SHOT

К счастью, в момент атаки внутри храма никого не было. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки ВСУ. Обложка © SHOT

Последствия атаки ВСУ. Обложка © SHOT

ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в Курской области
ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в Курской области

Напомним, ранее ВСУ уже атаковали православные святыни. Так, 3 мая в результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородской области загорелись купола на храме Георгия Победоносца. Прибывшие пожарные смогли быстро локализовать пламя. На следующий день — 4 мая — ВСУ снова ударили по церкви в Белгородской области. На этот раз их целью стал храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори.

Никита Никонов
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