Крах обороны Сум: почему наступление ВС РФ пугает украинских депутатов Киевский режим бьёт тревогу из-за активности ВС РФ в Сумской области, а депутаты и военные объясняют, что случилось в этом регионе. Как Армия России наступает на Сумы и что в перспективе даёт это направление — в материале Life.ru. 11 июня, 14:03 Армия России успешно наступает на Сумы. Обложка © РИА «Новости»

Российские войска наступают в Сумской области. До областного центра осталось меньше 20 километров. Такое расстояние позволяет войскам бить по противнику из артиллерии и с помощью дронов. На Украине понимают, в чём причина стремительного продвижения ВС РФ по региону.

Почему Армия России успешно наступает

Кроме героизма российских военных свою роль сыграла украинская коррупция. Киев долгое время говорил о том, что укрепляет Сумскую область, но на деле укреплял он своё финансовое положение.

— Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили, — заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Украинский журналист, бывший советник Министерства обороны страны, а сегодня боевик 13-й бригады Национальной гвардии Юрий Бутусов назвал ситуацию в Сумской области угрожающей. Он выделяет несколько причин успеха наших войск.

— Это продвижение объясняется технологическими причинами, большое количество дронов у противника, улучшается организация, управление и логистика, которая у нас абсолютно ничем не защищена в этом районе. Всё это до сих пор не решается, — объяснил Бутусов.

В это же время местные власти кладут новые дороги. Один из боевиков, оставивших позиции в районе Стецковки, поехал домой по свежеуложенному асфальту, что вызвало у него критику. Ещё сумское руководство проводит эвакуацию мирных жителей. Но и тут не всё гладко, как на некоторых трассах. Оказалось, что мужчины не хотят покидать свой дом.

— К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна — они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК, — сообщила глава Юнаковской общины Елена Сима.

Где ВС РФ наступают в Сумской области

Карта ситуации в Сумах 11 июня 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

После освобождения Курской области российские войска вошли с соседний регион. Основной удар идёт по направлению к Сумам через Юнаковку. В этом населённом пункте уже идут бои. При этом Россия берёт под контроль основные дороги, ведущие к областному центру.

Продвижение ВС РФ заставляет Киев искать резервы по всей стране. Дошло до того, что в Сумскую область были переброшены пограничники, служившие на украинско-румынской границе.

Зачем России нужна Сумская область

На данный момент вопроса о присоединении Сумской области к России нет. Здесь российские военные создают буферную зону, которая должна предотвратить удары по жителям Курской области.

— Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают, — заявил президент Владимир Путин.

Но Сумская область может стать и поворотом в СВО, что позволит России проводить наступление на нескольких направлениях.

— Если Сумы падут, российско-украинский конфликт может перейти на новую стадию. Может ли Киев облегчить военную ситуацию путём переговоров? Будет ли Российская армия и дальше развивать своё наступление? Ответа на эти вопросы пока нет, — пишет китайское издание Tencent.

Сумская область откроет Армии России возможность наступать сразу на нескольких направлениях. Фото © РИА «Новости» / Сергей Аверин

При переходе Сум под контроль России войска оказываются на распутье. С одной стороны, Харьков, а с другой — Полтава. Но есть ещё одно направление, которое уже вызывает тревогу в Верховной раде.

— Кто не заметил: новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния, — предположила Безуглая.

Авторы Даниил Черных