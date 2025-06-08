В Сумской области мужчины отказываются от эвакуации из-за страха перед ТЦК
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В приграничье Сумской области местные жители отказываются от эвакуации, опасаясь мобилизации. Как сообщила глава Юнаковской общины Елена Сима, даже в населённых пунктах, где уже идут активные боевые действия, пять мужчин категорически отказались покидать свои дома, боясь, что после переселения их сразу направят в территориальные центры комплектования (ТЦК) для последующей отправки на фронт.
«К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна — они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК», — рассказала Сима в эфире украинского телевидения.
Рада Украины частенько вносит поправки в закон о мобилизации, закручивая гайки всё туже. Так, недавно парламент принял в первом чтении законопроект, разрешающий добровольную мобилизацию мужчин старше 60 лет. Отмечается, что такое решение позволит Киеву пополнить ряды ВСУ новым «пушечным мясом».