Верховная рада поддержала законопроект о мобилизации мужчин старше 60 лет

Согласно документу, желающим будет предложен годичный контракт с двухмесячным испытательным сроком. Особенностью является возможность досрочного расторжения договора. Окончательное решение о заключении контракта будет приниматься командиром воинского подразделения при обязательном согласовании с Генштабом ВСУ.

Примечательно, что украинское оборонное ведомство выступило с критикой данного законопроекта. В Минобороны настаивают, чтобы добровольцы старшего возраста привлекались исключительно для службы на небоевых должностях, что может существенно ограничить практическое применение нового закона.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 июня украинские мужчины со статусом ВПЛ в возрасте от 25 лет подлежат мобилизации на общих основаниях и обязаны встать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Отсутствие документов не является основанием для неявки в военкомат. ВПЛ обязаны оперативно информировать ТЦК о любых изменениях места регистрации, а также о намерении вернуться к прежнему месту жительства.