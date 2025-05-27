«Остались женщины, дети и старики»: ТЦК забрали всех мужчин из сёл на западе Украины
Сотрудники ТЦК увезли на фронт всех мужчин из сёл на западе Украины
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В сельских районах Львовской и Житомирской областей практически не осталось мужчин призывного возраста, поскольку всех их забрали на фронт ТЦК в ходе силовой мобилизации. Об этом свидетельствуют показания военнослужащих ВСУ, взятых в плен российской группировкой войск «Север» в Сумской области.
Один из пленных, уроженец Львовской области, сообщил, что военкоматы гребут всех подряд – независимо от возраста или состояния здоровья.
«Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех, вот отправляют туда», — рассказал пленный из Львовской области.
Другой пленный из Житомирской области подтвердил, что в его родном селе остались лишь женщины, дети и пожилые люди. Все мужчины до 47 лет, включая даже инвалидов и страдающих от алкоголизма, были мобилизованы.
Кстати, в Верховной раде считают, что мобилизация ещё только началась. Более того, украинцы спокойно должны относиться к произволу военкомов, ведь сейчас «это необходимо». Виной всему сбежавшие из страны 400 000 молодых мужчин.