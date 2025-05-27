В сельских районах Львовской и Житомирской областей практически не осталось мужчин призывного возраста, поскольку всех их забрали на фронт ТЦК в ходе силовой мобилизации. Об этом свидетельствуют показания военнослужащих ВСУ, взятых в плен российской группировкой войск «Север» в Сумской области.

Один из пленных, уроженец Львовской области, сообщил, что военкоматы гребут всех подряд – независимо от возраста или состояния здоровья.

«Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех, вот отправляют туда», — рассказал пленный из Львовской области.

Другой пленный из Житомирской области подтвердил, что в его родном селе остались лишь женщины, дети и пожилые люди. Все мужчины до 47 лет, включая даже инвалидов и страдающих от алкоголизма, были мобилизованы.