Украинка «заминировала» ТЦК ради спасения родственника
В Одесской области женщина сообщила о минировании ТЦК для спасения родственника
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Стремясь спасти родственника от мобилизации, жительница города Татарбунары Одесской области — на юге Украины — передала ложное сообщение о минировании местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, местного аналога военкомата. — прим. Life.ru). Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.
Специалисты никаких взрывных устройств не обнаружили. На следующий день силовики вычислили автора сообщения.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
И пока некоторые граждане Украины стремятся защитить родных и близких от представителей ТЦК, киевские власти придумывают новые способы затащить в водоворот мобилизации как можно больше людей. Например, недавно священник из Незалежной объяснил, что сдать родственника-уклониста местным военкомам — это не грех, а благое дело.