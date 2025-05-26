Украинка «заминировала» ТЦК ради спасения родственника

Стремясь спасти родственника от мобилизации, жительница города Татарбунары Одесской области — на юге Украины — передала ложное сообщение о минировании местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, местного аналога военкомата. — прим. Life.ru). Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.

Специалисты никаких взрывных устройств не обнаружили. На следующий день силовики вычислили автора сообщения.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Ей грозит до восьми лет лишения свободы.