Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 07:56
4345

Внутренние переселенцы на Украине с 1 июня будут подлежать мобилизации в ряды ВСУ

Депутат Рады Шуляк: С 1 июня на Украине мобилизуют внутренних переселенцев

ВСУ.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

ВСУ.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

С 1 июня мужчины со статусом внутренне перемещённого лица (ВПЛ) в возрасте от 25 лет подлежат призыву в украинскую армию на общих основаниях. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елена Шуляк.

Мужчины-переселенцы, подлежащие мобилизации, теперь должны зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту своего временного проживания. Потеря документов не освобождает их от обязанности явиться в военкомат. ВПЛ обязаны сообщать ТЦК об изменении места регистрации в течение 10 дней после переезда. Если они возвращаются к прежнему месту жительства, то должны уведомить соответствующие органы не позднее чем за три дня до отъезда.

В марте текущего года на Украине насчитывалось около 5 миллионов официально зарегистрированных ВПЛ, однако точное число граждан призывного возраста не раскрывается.

Всеобщая мобилизация на Украине началась с февраля 2022-го. В стране неоднократно силой забирали мужчин с улиц и даже избивали до потери сознания, чтобы доставить в военкомат. Так Украина пытается пополнить запасы ВСУ, которые терпят колоссальные потери после каждой атаки ВС РФ.

Украинский пленный заявил об обмане мобилизованных при отправке на фронт
Украинский пленный заявил об обмане мобилизованных при отправке на фронт

В связи с продолжающейся мобилизацией в Украине для сотрудников территориальных центров комплектования ВСУ (ТЦК) представили 50-страничное руководство по взаимодействию с потенциальными мобилизованными. Отмечается, что граждан нельзя унижать и применять силу, однако на все эти правила закрывают глаза. Ранее Life.ru публиковал видеоматериалы, демонстрирующие, как призыв граждан превращается в борьбу за свободу передвижения.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar