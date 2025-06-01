Внутренние переселенцы на Украине с 1 июня будут подлежать мобилизации в ряды ВСУ

С 1 июня мужчины со статусом внутренне перемещённого лица (ВПЛ) в возрасте от 25 лет подлежат призыву в украинскую армию на общих основаниях. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елена Шуляк.

Мужчины-переселенцы, подлежащие мобилизации, теперь должны зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту своего временного проживания. Потеря документов не освобождает их от обязанности явиться в военкомат. ВПЛ обязаны сообщать ТЦК об изменении места регистрации в течение 10 дней после переезда. Если они возвращаются к прежнему месту жительства, то должны уведомить соответствующие органы не позднее чем за три дня до отъезда.

В марте текущего года на Украине насчитывалось около 5 миллионов официально зарегистрированных ВПЛ, однако точное число граждан призывного возраста не раскрывается.

Всеобщая мобилизация на Украине началась с февраля 2022-го. В стране неоднократно силой забирали мужчин с улиц и даже избивали до потери сознания, чтобы доставить в военкомат. Так Украина пытается пополнить запасы ВСУ, которые терпят колоссальные потери после каждой атаки ВС РФ.