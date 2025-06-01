Внутренние переселенцы на Украине с 1 июня будут подлежать мобилизации в ряды ВСУ
Депутат Рады Шуляк: С 1 июня на Украине мобилизуют внутренних переселенцев
ВСУ.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
С 1 июня мужчины со статусом внутренне перемещённого лица (ВПЛ) в возрасте от 25 лет подлежат призыву в украинскую армию на общих основаниях. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елена Шуляк.
Мужчины-переселенцы, подлежащие мобилизации, теперь должны зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту своего временного проживания. Потеря документов не освобождает их от обязанности явиться в военкомат. ВПЛ обязаны сообщать ТЦК об изменении места регистрации в течение 10 дней после переезда. Если они возвращаются к прежнему месту жительства, то должны уведомить соответствующие органы не позднее чем за три дня до отъезда.
В марте текущего года на Украине насчитывалось около 5 миллионов официально зарегистрированных ВПЛ, однако точное число граждан призывного возраста не раскрывается.
Всеобщая мобилизация на Украине началась с февраля 2022-го. В стране неоднократно силой забирали мужчин с улиц и даже избивали до потери сознания, чтобы доставить в военкомат. Так Украина пытается пополнить запасы ВСУ, которые терпят колоссальные потери после каждой атаки ВС РФ.
В связи с продолжающейся мобилизацией в Украине для сотрудников территориальных центров комплектования ВСУ (ТЦК) представили 50-страничное руководство по взаимодействию с потенциальными мобилизованными. Отмечается, что граждан нельзя унижать и применять силу, однако на все эти правила закрывают глаза. Ранее Life.ru публиковал видеоматериалы, демонстрирующие, как призыв граждан превращается в борьбу за свободу передвижения.