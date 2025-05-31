Боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Василькин, взятый в плен бойцами группировки войск «Южная» в районе освобождённой Романовки в ДНР, сообщил, что мобилизованных украинских солдат обманным путём отправляют на передовую. Его слова передают РИА «Новости».

Василькин заявил, что проживает рядом с Одессой, а в Дзержинске оказался, потому что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Ему обещали отправку на вторую линию для рытья блиндажей, но вместо этого погрузили «всем, чем попало» и перебросили в данный район в составе группы из ста человек.